العالم اليوم - الشيخ محمد بن راشد عن فوز أسود الأطلس: المستحيل ليس مغربيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 08:26 مساءً - أكد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مساء الثلاثاء، أن المستحيل ليس مغربيا ولا عربيا، تعليقا على فوز أسود الأطلس على إسبانيا، وتأهلهم إلى دور الثمانية في كأس العالم.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم". وكان المغرب تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي. وبهذا، يصبح المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم.

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