الرئيس العراقى: لدينا استراتيجية فى الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس العراقى الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد اليوم الثلاثاء أن حكومة بلاده لديها استراتيجية فى الانفتاح على دول العالم وتعزيز العلاقات مع المجتمع الدولى، مشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الوثيقة بين بلاده والاتحاد الأوروبى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.





وذكر بيان للرئاسة العراقية - أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس رشيد لوفد بعثة الاتحاد الأوروبى لدى العراق، حيث نوه الرئيس العراقى بأن بلاده عانت من مشاكل عدة داخلية وخارجية فى السابق، وهى الآن فى وضع أفضل خاصة فى الجانب الأمنى، مؤكدا ضرورة أن يرى العالم الوضع الحقيقى فى العراق والتحسّن الذى يطرأ عليه وهو ما ينعكس إيجابا على تشجيع الاستثمارات والقطاع الخاص.

وأوضح رشيد أن الحكومة العراقية لديها برنامج لتحسين البنى التحتية فى مختلف القطاعات المرتبطة باحتياجات المواطنين، إلى جانب العمل على حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وإقرار مشاريع القوانين المُعلّقة.

من جانبه، أعرب الوفد عن تطلّع الاتحاد الأوروبى لتعزيز الشراكة مع العراق فى جوانب التدريب والاستشارة، والتعاون فى المجالات الثقافية وإظهار الحضارة العريقة للعراق أمام العالم.

وفى السياق، أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة التكاتف وتوحيد الصف ودعم الحكومة فى تنفيذ برنامجها الوزارى وبما يُلبى طموحات المواطنين ويعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية.

وذكر بيان للرئاسة العراقية - نقلته (واع) - أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس رشيد برئيس "تحالف العزم" مثنى السامرائى، حيث جرى بحث الأوضاع العامة فى البلاد، وضرورة العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار والعمل على الاستجابة لمتطلبات المواطنين.