روسيا تسيطر على 7 مدن فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال شويجو، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، لقد ألحقنا أضرارا بقوات أوكرانيا فى لوجانسك، ونتخذ جميع التدابير لحماية محطة زابوريجيا.
كما أكد أن كييف خسرت فى نوفمبر الماضى، أكثر من 8 آلاف عسكرى، بحسب القناة الإخبارية.
يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء مناطق دونباس.
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