مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال فى مناطق متفرقة بالضفة

جدة - نرمين السيد - وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بإصافة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "الخضر" جنوب بيت لحم، أطلق خلالها الرصاص الحى وقنابل الغاز والصوت.

وأصيب عدد آخر من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال فى قرية حوسان غرب بيت لحم، فى منطقتى "الشرفة"، و"المطينة" على المدخل الشرقى للثرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت صوب الشبان ومنازل المواطنين.

وفى محافظة نابلس شمالا، أصيب مواطن بقنبلة غاز فى الوجه خلال مواجهات مع الاحتلال فى قرية أوصرين جنوب نابلس، نقل على أثرها لتلقى العلاج، كما أصيب خمسة آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز العسكرى المقام على المدخل الشمالى لمدينة البيرة فى الاتجاهين، ومدخل بلدة "سلواد" شمال محافظة "رام الله"، ودققت فى هويات المواطنين وفتشت مركباتهم، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.