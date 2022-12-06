روسيا تشيد بموقف الدول العربية وتصفه بالمتوازن تجاه أزمة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بوجدانوف: "إن روسيا تقدر الموقف العربى المشترك والمتوازن تجاه أوكرانيا، بالإضافة إلى التصريحات والخطوات المتزنة التى تم اتخاذها من قبل مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية".

وأشار المبعوث الروسى إلى تأكيد قادة العالم العربي، فى البيان الختامى للقمة العربية فى الجزائر، على تمسكهم بمبدأ الحياد من الأزمة فى أوكرانيا.