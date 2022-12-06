جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية عن بوجدانوف: "إن روسيا تقدر الموقف العربى المشترك والمتوازن تجاه أوكرانيا، بالإضافة إلى التصريحات والخطوات المتزنة التى تم اتخاذها من قبل مجموعة الاتصال العربية حول الأزمة الأوكرانية".
وأشار المبعوث الروسى إلى تأكيد قادة العالم العربي، فى البيان الختامى للقمة العربية فى الجزائر، على تمسكهم بمبدأ الحياد من الأزمة فى أوكرانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تشيد بموقف الدول العربية وتصفه بالمتوازن تجاه أزمة أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.