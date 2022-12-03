العالم اليوم - اللون الغامض.. لماذا يرتدي منتخب هولندا البرتقالي؟

انتم الان تتابعون خبر اللون الغامض.. لماذا يرتدي منتخب هولندا البرتقالي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 ديسمبر 2022 06:22 مساءً - يستعد المنتخب الهولندي لخوض مباراة دور الـ16 في مونديال 2022، أمام الولايات المتحدة، حيث سيتشح باللون البرتقالي الشهير، فما سر هذا اللون؟

ويرتدي المنتخب الهولندي اللون البرتقالي خلال مباريات كرة القدم، على الرغم من أنه ليس لونا في علم البلاد، الذي يحمل الألوان الثلاثة، الأحمر والأبيض والأزرق.

ويعرف المنتخب الهولندي كونه واحد من أقوى المنتخبات عبر تاريخ كرة القدم، كما يعرف بزيه البرتقالي اللامع، الذي ارتبط بأساطير كثر، مثل يوهان كرويف وماركو فان باستن ودينس بيرغكامب وأرين روبين.

البرتقالي هو لون العائلة المالكة الهولندية، عائلة أورنج ناساو، وبالتالي فقد تم اعتباره اللون الوطني للبلاد لمئات السنين.

وتعتبر عائلة "أورنج ناساو"، فرعا من عائلة ناساو الألمانية، ولعبت دورا مركزيا في الحياة السياسية في هولندا، وأحيانا في أوروبا، منذ وليام أورنج الأول من أورانج، الذي نظم الثورة الهولندية ضد الحكم الإسباني، والتي أدت بعد حرب الثمانين عاما إلى قيام دولة هولندية مستقلة.

واليوم، في أعياد الميلاد الملكية، العلم الهولندي ذو الألوان الثلاثة يرفع حول البلاد، مع راية برتقالية فوقها.

في 27 أبريل من كل عام، تتحول أمستردام، وكل المدن الهولندية الأخرى، إلى اللون البرتقالي.

ليس المنتخب الهولندي لكرة القدم هو الفريق الهولندي الوحيد الذي يرتدي أطقم برتقالية اللون، فالتقاليد متبعة كذلك في الهوكي والرغبي وغيرها من الرياضات أيضا.

ويحمل المنتخب الهولندي لقب " Oranje" أو "البرتقالي".