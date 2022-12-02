لبنان يطالب الأمم المتحدة وقف الخروقات الإسرائيلية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 2 ديسمبر 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج :- طالب لبنان الأمم المتحدة بوقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية.

وأبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو خلال اجتماعه به، اليوم الاثنين، في مقر الحكومة اللبنانية "أهمية وقف الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار 1701".

وأعلن الناطق باسم "اليونيفيل" اندريا تيننتي "أن الهدف من هذا اللقاء هو اطلاع الرئيس ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش، إضافة إلى اطلاعه على المستجدات في ما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 1701 الذي سيصدر خلال أيام قليلة".

وكانت تقارير الجيش اللبناني قد سجلت في الأيام الماضية تكثيف للخروقات البحرية والجوية الإسرائيلية للسيادة اللبنانية آخرها استخدام الأجواء اللبنانية لتنفيذ غارات على سوريا.

--(بترا)