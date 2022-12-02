العالم اليوم - جريزمان يكشف عن عشقه لمنتخب الأوروجواي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 2 ديسمبر 2022 12:22 صباحاً - يتابع المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان منتخب أوروجواي عن كثب في كأس العالم لكرة القدم ويأمل أن يتمكن المدرب دييجو ألونسو من قيادة الفريق إلى مراحل خروج المغلوب.

وتعاطف جريزمان العاشق لأوروجواي، والذي سجل هدفا في الرمق الأخير ألغاه الحكم في الخسارة 1-صفر أمام تونس الأربعاء، مع مشجعي منتخب أوروجواي الذي يواجه خطر الإقصاء بعد الخسارة أمام البرتغال يوم الاثنين الماضي.

وقال لشبكة (إي.اس.بي.ان) "لقد شاهدت كل مباريات أوروجواي بشغف وتوتر هائل.

"أتمنى أن يتأهلوا ... أوروجواي إلى الأمام"

وأضاف المهاجم الفرنسي أنه فخور بزميله السابق في الفريق ومدافع أوروجواي دييجو جودين الذي تعافى في الوقت المناسب لكأس العالم من إصابة في الركبة.

وقال "رأيته في مدريد يعمل بجد وكان يعاني من ألم شديد في ركبتيه. في النهاية نجح في الانضمام للتشكيلة هنا وأنا فخور به".

وكان جريزمان (31 عاما) قد أعرب في وقت سابق عن إعجابه بهذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية بعد أن زامل الثنائي كريستيان رودريجيز وخوسيه ماريا خيمنيز في أتليتيكو مدريد.

وقال اللاعب الفائز مع فرنسا بكأس العالم 2018 إنه يعشق طعام وشراب وموسيقى أوروجواي ومن أشد المناصرين لنادي بينارول.

وستلتقي أوروجواي مع غانا في ختام منافسات المجموعة الثامنة اليوم الجمعة.

وتملك أوروجواي نقطة واحدة من مباراتين ولم تسجل أي هدف وتحتاج للفوز للحصول على أي فرصة للوصول إلى دور 16 في قطر.