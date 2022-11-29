واشنطن تدعو الحوثى لوقف هجماته على الموانئ اليمنية

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مليشيات الحوثى إلى الوقف الفورى لهجماتها على الموانئ اليمنية، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعطل تدفق الموارد وتزيد من المعاناة فى جميع أنحاء البلاد.





وبحسب الفضائية اليمنية، دعت الخارجية الأمريكية الحوثيين لاغتنام فرصة السلام والتعاون مع الأمم المتحدة والقبول بأن السبيل الوحيد لحل الأزمة هو من خلال تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية. وذكرت الوزارة، أن المبعوث الأمريكى الخاص تيم ليندركينج، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان هذا الأسبوع لدعم جهود السلام فى اليمن.

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