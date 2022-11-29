النمسا: الطاقة الشمسية هى البديل بعد ارتفاع القياسى فى تكاليف الغاز

وقالت جوسلر -فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين- "إن على المواطنين اختيار بدائل أكثر كفاءة، والدفايات المشعة بديل غير فعال ويستهلك طاقة أكبر، كما أن التسخين المباشر بالكهرباء من شأنه تعريض الحياد المناخى للخطر".
ومن جهتها، ذكرت شركة الكهرباء النمساوية، فى بيان، أنها نجحت فى تجنب انقطاع التيار الكهربائى 13 مرة خلال شهر أكتوبر الماضى، مشيرة إلى أن الشبكات الكهربائية تتحمل تحديات غير مسبوقة فى قطاع الطاقة.
وأكدت الشركة أنها تعمل على تجنب الاختناق وضمان إمدادات الطاقة الآمنة فى البلاد، برغم الصعوبات الراهنة.
جدير بالذكر أن النمسا استهلكت 5% أقل من الكهرباء فى أكتوبر الماضى مقارنة بمتوسط قيمة السنوات الخمس الماضية، ويعود ذلك إلى درجات الحرارة المعتدلة، وأيضا إلى جهود ترشيد الاستهلاك التى يلتزم بها النمساويون.
وشهدت أسعار الطاقة فى أوروبا ارتفاعا بلغ مستويات غير مسبوقة بعد خفض إمدادات الغاز الروسى فى أعقاب الأزمة مع أوكرانيا والانفجار الذى وقع فى خطى إمداد الغاز نورد ستريم 1 و2، وقبلها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
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