العالم اليوم - "خط اتصال" بين الجيشين الأميركي والروسي.. كيف استُخدم؟

انتم الان تتابعون خبر "خط اتصال" بين الجيشين الأميركي والروسي.. كيف استُخدم؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - منذ بداية هجوم موسكو العسكري في أوكرانيا، فبراير الماضي، أُنشأ جيشا الولايات المتحدة وروسيا خط اتصال لكنه لم يستخدم سوى مرة واحدة حتى الآن، وفقما نقلت "رويترز" عن مسؤول أميركي.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن الولايات المتحدة أجرت اتصالا عبر خط "منع الاشتباك" للتعبير عن مخاوفها من عمليات عسكرية روسية قرب منشآت بنية تحتية حيوية في أوكرانيا.

ولا يُعرف سوى القليل من التفاصيل المحيطة بواقعة محددة أدت إلى الاتصال عبر هذا الخط، الذي يربط بين القيادة الأوروبية للجيش الأميركي ومركز إدارة الدفاع الوطني الروسي.

ورفض المسؤول الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه لم يُستخدم عندما سقط صاروخ على نحو خاطئ في بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي في 15 نوفمبر الجاري، مما أدى لمقتل شخصين.

ورغم أن المسؤول الأميركي رفض تحديد النشاط الروسي الذي أثار قلق الولايات المتحدة، فقد تم الاعتراف علنا بحوادث تضمنت قتالا روسيا في محيط عدد من منشآت البنية التحتية الأوكرانية المهمة.

ويتضمن ذلك العمليات الروسية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، الخاضعة للسيطرة الروسية.

كما عبرت أوكرانيا عن مخاوفها من احتمال قيام روسيا بتفجير سد نوفا كاخوفكا، الذي يحتجز وراءه مخزونا هائلا من المياه جنوبي أوكرانيا.

وردا على طلب للتعليق على خط الاتصالات، اكتفت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بالقول إنها تحتفظ بعدة قنوات "لمناقشة القضايا الأمنية الحرجة مع الروس في حالات الطوارئ، أو لأغراض منع سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد".

تعدد قنوات الاتصال

وخط الاتصالات المذكور ليس سوى أحد وسائل التواصل القائمة بين الجيشين الأميركي والروسي.

ومن بين القنوات العسكرية الأخرى محادثات نادرة رفيعة المستوى بين وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ونظيره الروسي سيرغي شويغو.

كما تحدث رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي ونظيره الروسي الجنرال فاليري جيراسيموف، في مناسبتين منذ بدء الحرب.

في المنحى ذاته، أجرى مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بيل بيرنز، اتصالات مع مسؤولين روس.