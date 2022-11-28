نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات كأس العالم اليوم 2022 والقنوات الناقلة وجدول المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباريات كأس العالم اليوم من أكثر الأسئلة التي يبحث عنها الملايين من المواطنين من محبي ومشجعي كرة القدم وذلك منذ أن بدأ كأس العالم 2022 في قطر، حيث يعد هذا الحدث هو الحدث الأكبر حول العالم خلال هذه الفترة وهذا لأنه يقام كل أربعة أعوام ويجتمع به جميع منتخبات العالم لذلك يجتمع العالم كله على هذا الحدث، وقد أعلن الفيفا عن إقامة كأس العالم لهذا العام 2022 في دولة قطر وبدأ يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 ولذلك سنوضح لكم موعد مباريات كأس العالم اليوم وجدول المباريات والقنوات الناقلة.

موعد مباريات كأس العالم اليوم 2022

سنوضح لكم ما هو مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 وهو:

استاد الجنوب - الساعة 12:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

الكاميرون 3 - 3

VS انتهى اللقاء

صربيا 24’ N. N''Koulou -> كارت أصفر 29’ J. Castelletto -> هدف 30’ C. Bassogog -> كارت أصفر 55’ V. Aboubakar -> تبديل أول 63’ V. Aboubakar -> هدف 66’ E. M. Choupo-Moting -> هدف 67’ C. Bassogog -> تبديل ثاني 67’ G. Ondoua -> تبديل ثالث 81’ S. Oum Gouet -> تبديل رابع 81’ G. N''Koudou -> تبديل خامس 46’ S. Pavlovic -> هدف 48’ S. Milinkovic-Savic -> هدف 49’ L. Jovic -> كارت أصفر 53’ A. Mitrovic -> هدف 56’ S. Mitrovic -> تبديل أول 78’ S. Babic -> تبديل ثاني 78’ N. Radonjic -> تبديل ثالث 78’ M. Grujic -> تبديل رابع 92’ F. Djuricic -> تبديل خامس 93’ N. Milenkovic -> كارت أصفر

استاد المدينة التعليمية - الساعة 15:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

كوريا الجنوبية 2 - 3

VS 90’ الشوط الثاني

غانا 27’ Jung Woo-Young -> كارت أصفر 46’ Na Sang-Ho -> تبديل أول 57’ Lee Kang-In -> تبديل ثاني 58’ Cho Gue-Sung -> هدف 61’ Cho Gue-Sung -> هدف 77’ Kim Young-Gwon -> كارت أصفر 78’ Hwang Ui-Jo -> تبديل ثالث 21’ D. Amartey -> كارت أصفر 24’ M. Salisu -> هدف 34’ M. Kudus -> هدف 68’ M. Kudus -> هدف 73’ T. Lamptey -> كارت أصفر 78’ K. Sulemana -> تبديل أول 78’ D. Kyereh -> تبديل ثاني 78’ D. Odoi -> تبديل ثالث 83’ A. Djiku -> تبديل رابع 88’ A. Baba -> تبديل خامس

استاد 974 - الساعة 18:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرازيل VS

لم تبدأ بعد

سويسرا

استاد لوسيل - الساعة 21:00 مساءاً - الإثنين 28 نوفمبر 2022

البرتغال VS

لم تبدأ بعد

الأوروجواي

البرتغال × أورجواي في تمام الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

كوريا × غانا في تمام الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة.

البرازيل × سويسرا في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة.

الكاميرون × صربيا في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

ما هي المباريات المنقولة على بين سبورت المفتوحة مجانا

أعلنت قناة بين سبورت المفتوحة عن إذاعتها لمجموعة من المباريات لكأس العالم، المباريات هي:

قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر.

أمريكا / ويلز يوم الاثنيـن 21 نوفمبر.

فرنسا / استراليا يوم الثلاثاء 22 نوفمبر.

بلجيكا / كندا يوم الأربعاء 23 نوفمبر.

البرازيل / صربيا يوم الخميس 24 نوفمبر.

إنجلترا / أمريكا يوم الجمعة 25 نوفمبر.

فرنسا / الدنمارك يوم السبت 26 نوفمبر.

الأرجنتين / المكسيك يوم السبت 26 نوفمبر.

بلجيكا / المغرب يوم الأحد 27 نوفمبر.

إسبانيا / ألمانيا يوم الأحد 27 نوفمبر.

البرتغال /الأوروغواي يوم الاثنين 28 نوفمبر.

ويلز / إنجلترا يوم الثلاثاء 29 نوفمبر.

تونس / فرنسا يوم الاربعاء 30 نوفمبر.

بولندا / الأرجنتين يوم الاربعاء 30 نوفمبر 2022.

اليابان / إسبانيا يوم الخميــس 1 ديسمبر 2022.

كوستاريكا / ألمانيا يوم الخميس 1 ديسمبر.

الكاميرون / البرازيل يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022.

كما أعلنت مجموعة قنوات بين سبورت المفتوحة عن نقلها لمباراتي الدور نصف النهائي، والمباراة النهائية لكأس العالم 2022.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة beIN Sport HD

سنوضح لكم تردد قناة بين سبورت المفتوحة الناقلة لكأس العالم 2022 على النايل والعرب سات، وهو:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الإستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

التردد الثاني

القمر الصناعي: العرب سات.

التردد: 11566.

الإستقطاب: أفقي (H).

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

جدول مباريات كأس العالم 2022 في دولة قطر

من المقرر كما أعلن الفيفا أن بداية كأس العالم تبدأ من يوم 21 نوفمبر 2023 حتى موعد المباراة النهائية 20 ديسمبر 2022، و جدول مباريات كأس العالم هي: