نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الوقود في الأردن شهر ديسمبر 2022 |رغم أنخفاض الخام عالمياً البنزين يرتفع 1.5% في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث المواطن الأردني عن أسعار الوقود في الأردن شهر ديسمبر 2022، مع اقتراب اجتماع اللجنة المختصة لتحديد أسعار المواد البترولية كل شهر، هناك حالة كبيرة من الترقب لما سيقرره المتخصصون لأسعار المشتقات البترولية البنزين والكيروسين والغاز، أسعار البنزين في الأردن من أهم الموضوعات التي يهتم بها المواطن الأردني كل شهر ميلاي، لما لها من تأثير مباشر على تحديد كافة الأسعار للسلع الأساسية والكمالية، نظراً لأن سعر النقل يتأثر بسعر الوقود فكلما زاد سعر الوقود زاد سعر النقل وبالتعالي تتزايد أسعار السلع.

صرح خبير النفط والطاقة الأردني هاشم عقل لموقع الأردن 24 الإخباري، أن على الحكومة مراجعة قرارها بفرض الضريبة المقطوعة المقررة على المشتقات البترولية، لتأثيرها السلبي المباشر على المواطنين وعدم قدرة الناس على تحمل الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات، وقال أن الأردن هي الدولة الأعلى سعراً بين جميع الدول العربية في أسعار المحروقات، وتقوم الحكومة بالاجتماع كل شهر لتحديد الأسعار التي يتم العمل بها بداية من كل شهر ميلادي نظراً لأسعار النفط عالمياً.

أسعار الوقود في الأردن شهر ديسمبر

تدرس وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية وضع حد أعلى “سقف” لسعر المحروقات بداية من مطلع العام القادم عام 2023، حتى يستفيد المواطنون من فرق الأسعار بين الشركات والعروض التي تقدمها لخلق جو من التنافس بين الشركات، وهو ما سينعكس على المواطنين إيجابياً في خفض الأسعار وطالب خبير الطاقة هاشم عقل الحكومة للسماح للشركات بترخيص المحطات، والتيسير في الشروط الخاصة بالتراخيص لخلق جو من التنافس الإيجابي، وقال أن القيود والشروط المعمول بها في الأردن لترخيص محطات الوقود غير موجودة في أي دولة في العالم.

أسعار البنزين في الأردن شهر ديسمبر

يتوقع خبراء الطاقة الأردنيين أنه على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية للنفط، ووصول سعر برميل النفط من خام برنت إلي 82 دولار وهو أدنى سعر للبرميل منذ 11 شهر، إلا أن الأسعار في المملكة يتوقع أن تشهد زيادة الشهر في أسعار الوقود في الأردن شهر ديسمبر بنحو 1.5%، ومبرر الحكومة في الارتفاع القادم هو أن الأسعار في النصف الأول من الشهر، كانت قد وصلت إلي 92 دولار للبرميل حتى يوم 18 من شهر نوفمبر 2022، لذا فأن المتوسط العام للشهر به ارتفاعات وتوقع أن تكون الزيادة في الأسعار على النحو التالي.

بنزين أوكتين 90 يتوقع ارتفاعه بنحو 15 فلس. بنزين أوكتين 95 يتوقع أن يرتفع بمقدار 20 فلس عن الشهر الحالي. السولار وهو الذي يتوقع أن ينال النصيب الأكبر من الزيادة بمقدر 35 فلس للتر. الكاز من المتوقع أن يتم تثبيت السعر الشهر القادم حتى نهاية العام الحالي 2022.

أسعار المحروقات في الأردن شهر نوفمبر 2022

وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية

تبحث وزارة الطاقة والثروة المعدنية سبل خفض تكلفة أسعار الطاقة مما يؤدي في النهاية لخفض الأسعار في السوق المحلي وهذا الإطار كان محل تباحث بين وزيري الطاقة في مصر والأردن على هامش مؤتمر المناخ الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال الأيام الماضية، أشار الخرابشة أنه تباحث مع نظيره المري في أستغلال البنية التحتية في مجال الغاز الطبيعي في البلدين لتخفيض تكلفة الطاقة.

رسم بياني يوضح أن الأردن من أغلى دول المنطقة في أسعار الطاقة

تحديث أسعار الطاقة في الأردن شعر ديسمبر 2022

متابعي موقعكم ثقفني داخل المملكة الأردنية الهاشمية مع اجتماع اللجنة المختصة بتحديد أسعار المحروقات لشهر ديسمبر وإقرار الأسعار الرسمية سنقوم بتحديث المقال فوراً بالأسعار الجديدة الرسمية التي ستعمل بها المحطات في المملكة فتابعونا.