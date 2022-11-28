العالم اليوم - بعد لقطة "مسح القميص".. ملاكم مكسيكي يهدد ميسي بالضرب

انتم الان تتابعون خبر بعد لقطة "مسح القميص".. ملاكم مكسيكي يهدد ميسي بالضرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 02:20 مساءً - قاد ميسي منتخب بلاده للانتصار على المكسيك، بنتيجة 2-0، قبل أيام، خلال مباراة مهمة بمونديال قطر 2022، لكن لقطة واحدة أثارت الجدل في أميركا الجنوبية وحول العالم، وهي إزاحة قميص منتخب المكسيك بقدمه، عند جلوسه داخل غرفة تغيير الملابس بعد اللقاء.

وفي الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر ميسي وهو يزيح قميص منتخب المكسيك المرمي على الأرض، خلال محاولته لخلع حذائه.

وأثارت اللقطة غضبا كبيرا في المكسيك، بسبب الحركة التي اعترها البعض "مهينة" من قبل أسطورة كرة القدم تجاه المكسيك.

ومن بين "الغاضبين" كان بطل العالم في الملاكمة، المكسيكي كانيلو ألفاريز، الذي لم يتردد بنشر تهديد إلى ميسي.

وكتب ألفاريز على حسابه الرسمي في تويتر: "هل رأيتم لقطة ميسي وهو ينظف الأرضية بعلم المكسيك وقميص منتخب المكسيك؟".

وأضاف مهددا بالعنف: "يجب أن يصلي كي ألا أجده".

واستكمل البطل العالمي: "مثل ما أحترم أنا الأرجنتين، عليه احترام المكسيك. أنا لا أتحدث عن دولة الأرجنتين ككل، ولكن فقط ذلك الهراء الذي فعله ميسي".

ولم يرد ميسي حتى الآن ليوضح اللقطة، بينما دافع عنه مشجعيه مؤكدين أن ميسي لم ينتبه لقميص المكسيك، وكان يحاول تغيير الحذاء فقط.