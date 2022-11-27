منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تبحث تداعيات الأزمة الأوكرانية الخميس المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 27 نوفمبر 2022 08:32 صباحاً - تبدأ الدورة الـ29 للمجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة لودز في بولندا يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة يومين يومين لبحث تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والإتجار بالبشر وأمن المنطقة.

وقال بيان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي من مقرها في فيينا، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء وعددهم 57 دولة سوف يشاركون في أعمال المجلس الوزاري تلبية لدعوة من الرئيس الحالي للمنظمة وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو.

وأوضح البيان أن أعمال المجلس سوف تركز على توحيد الجهود الدولية لمنع أزمة الإتجار بالبشر في المنطقة خاصة في ظل الحرب الراهنة في أوكرانيا كما يتطرق الاجتماع إلى بحث قضايا تغير المناخ والأمن .

وأشار البيان إلى أنه عقب انتهاء فعاليات الاجتماع سيتم عقد مؤتمر صحفي مع الرئيس الحالي ووزير الخارجية البولندي ووزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد.