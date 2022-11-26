الرئيس التونسى يشدد على ضرورة التوصل لحقيقة غرق مركب جرجيس

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم السبت، مع رئيسة الحكومة نجلاء رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال.
وذكر بيان للرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد شدد على ضرورة التوصل إلى الحقيقة كاملة بشأن غرق مركب جرجيس، خاصة بعد تعزيز الفريق المكلف بالبحث على المستوى المركزى وبولاية مدنين.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول عددا من الموضوعات والملفات، حيث أكد الرئيس التونسى أيضا ضرورة احترام القانون واحترام واجب التحفظ ممن هم مؤتمنون على تطبيقه.
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