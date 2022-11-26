السودانى يبحث مع رئيس الاتحاد الكردستانى ملف الأمن وتأمين الحدود

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الانباء العراقية "واع"، عن مجلس الوزراء قوله، فى بيان صحفى، إن " السودانى، استقبل طالبانى وجرى خلال اللقاء التباحث فى مجمل الأوضاع السياسية على المستوى الوطنى، والجهود الحكومية المستمرة فى تحقيق مستوى من الخدمات بجميع محافظات العراق".

وأضاف أن "اللقاء شهد بحث أهم الملفات التى لها الأولوية فى إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وملف الأمن وتأمين الحدود العراقية وفق مقررات المجلس الوزارى للأمن الوطنى".

وفى سياق مختلف، أكد مستشار الأمن القومى العراقى، قاسم الأعرجى، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادى، ضرورة حفظ سيادة العراق.

وقال الأعرجى، فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وفقا لما ذكرته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "التقيت رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادى، وبحثنا مجمل الأوضاع السياسية والأمنية فى البلاد، وأهمية الحفاظ على سيادة العراق وما تحقق من إنجازات أمنية، كما استعرضنا رؤية الحكومة للنهوض بواقع الدولة والمواطن".