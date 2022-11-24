العاهل الأردنى يصل أبوظبى فى زيارة عمل

جدة - نرمين السيد - وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى أبوظبى، اليوم الخميس، فى زيارة عمل قصيرة.



جدة - نرمين السيد - وصل العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى إلى أبوظبى، اليوم الخميس، فى زيارة عمل قصيرة. وكان فى استقبال العاهل الأردنى، بمطار البطين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

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