جدة - نرمين السيد - وكان وزراء الطاقة الأوروبيون قد فشلوا فى التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز بعد معارضة الكثير من دول الكتلة هذا القرار، معلنين تأجيل مناقشات وضع سقف لأسعار الغاز إلى ديسمبر المقبل.
وقال وزير الطاقة الإيطالى، إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسى، وفقا للقناة الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المجر: حصلنا على إعفاء من سقف سعر النفط الروسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.