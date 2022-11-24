المجر: حصلنا على إعفاء من سقف سعر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وكان وزراء الطاقة الأوروبيون قد فشلوا فى التوافق على وضع سقف لأسعار الغاز بعد معارضة الكثير من دول الكتلة هذا القرار، معلنين تأجيل مناقشات وضع سقف لأسعار الغاز إلى ديسمبر المقبل.

وقال وزير الطاقة الإيطالى، إن 15 دولة أوروبية تعارض وضع سقف لسعر الغاز الروسى، وفقا للقناة الإخبارية.