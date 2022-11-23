العالم اليوم - عقوبات على الإكوادور بعد مباراة افتتاح المونديال أمام قطر

انتم الان تتابعون خبر عقوبات على الإكوادور بعد مباراة افتتاح المونديال أمام قطر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - اتخد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الثلاثاء، إجراءات تأديبية ضد الاتحاد الإكوادوري، بسبب "الهتافات المسيئة" التي صدرت عن مشجعي المنتخب، الأحد، خلال افتتاح كأس العالم التي خرج منها فائزا على قطر بهدفين.

ولم يحدد الفيفا طبيعة الهتافات، لكنه أشار إلى أنها اعتمدت على المادة 13 من قانونه التأديبي.

ويعاقب الفيفا على مثل هذه الأفعال بـ"إيقاف 10 مباريات" عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة "لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري" (20400 يورو) ومباراة من دون جمهور عندما تستهدف اتحادا.

ويعد هذا الإجراء التأديبي الأول في المونديال، الذي يختتم في 18 ديسمبر المقبل.