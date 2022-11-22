العالم اليوم - "لنرى وجهها الآن".. سعوديون يردون على فيديو مشجعة أرجنتينية

انتم الان تتابعون خبر "لنرى وجهها الآن".. سعوديون يردون على فيديو مشجعة أرجنتينية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - ما أن انتهت مباراة السعودية والأرجنتين، التي حقق فيها "الخضر" فوزا مبهرا، بهدفين مقابل هدف واحد، حتى انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، يظهر مشجعة أرجنتينية وهي تتوقع فوزا ساحقا لمنتخب بلادها، واصفة اللعب أمام السعودية بـ"التمرين".

ولدى سؤال المشجعة "من سيفوز بالمباراة الأولى، السعودية أم الأرجنتين؟"، ردت بنبرة ساخرة: "هل تمازحني؟.. سيكون الأمر بمثابة تمرين لنا!.. مجرد تمرين".

وعن توقعاتها لعدد الأهداف في المباراة، قالت إن الأرجنتين ستجل 6 أهداف في مرمى السعودية، هدفين منهما بقدمي النجم ليونيل ميسي.

وعندما أعرب الشاب الذي صور الفيديو، والذي يبدو من لهجته أنه مشجع سعودي، عن اعتقاده بأن المنتخب العربي سيتغلب على الأرجنتين، قالت: "مستحيل.. بالطبع لا".

وتهافتت التعليقات على مقطع الفيديو عقب انتهاء المباراة، وقال أحد مستخدمي تويتر: "نبي نشوف وجهها الحين (نريد أن نرى وجهها الآن)".

وعلق مستخدم آخر لتويتر، بالقول: "نعم أصبحت تمرينا لكم".

وحقق المنتخب السعودي فوزا تاريخيا بعدما تخطي نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف وحيد في افتتاحية مباريات الفريقين بالمجموعة الثالثة لمونديال قطر المقام خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ورغم تقدم المنتخب الأرجنتيني في الشوط الأول، وإلغاء 3 أهداف للتانغو بداعي التسلل، إلا أن صالح الشهري نجح في إدارك التعادل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يضيف سالم الدوسري الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك مارتينيز حارس الأرجنتين.

ويعد ذلك الفوز هو الفوز الافتتاحي الأول للسعودية في ظهورها السادس في المونديال، حيث لم يسبق للأخضر الفوز في أول مباراة لها.