وزير خارجية الإمارات يبدأ زيارة رسمية للهند

جدة - نرمين السيد - بدأ وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية للهند تستغرق يومين لإجراء مشاورات حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والعالمية.





وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية - بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية - "إن الزيارة ستكون جزءا من المشاورات الدورية بين البلدين حول القضايا الثنائية والعالمية ذات الاهتمام المشترك". ويرافق وزير الخارجية الإماراتى وفد رفيع المستوى خلال الزيارة الرسمية، وسيجرى محادثات مع وزير الشؤون الخارجية الهندى سوبرامنيام جاى شانكار. يشار إلى أن رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى قام بزيارة إلى الإمارات فى 28 يونيو الماضى، التقى خلالها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، كما قام وزير الخارجية بزيارة الإمارات نهاية الشهر الماضى للمشاركة فى رئاسة اجتماع اللجنة المشتركة والحوار الاستراتيجى مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. جدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تعد موردا رئيسيا للطاقة، وأحد أهم شركاء الهند الاستراتيجيين فى غرب آسيا.

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