العالم اليوم - فيديو مباشر من إسطنبول عقب انفجار في منطقة تقسيم

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - أظهرت مقاطع مصورة اللحظات الأولى لانفجار ضرب منطقة تقسيم وسطج مدينةت اسطنبول.

وخلف الانفجار 11 جريحا، وأدى إلى إغلاق شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم. وأظهرت صور فوضى في الشارع، بينما هرعت قوات الأمن والدفاع المدني وسيارات إسعاف إلى المكان.

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