العالم اليوم - سرب من الطيور يعطل رحلة جوية يمنية لساعات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 نوفمبر 2022 05:21 صباحاً - تأخرت رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية اليمنية في الإقلاع لساعات، الأربعاء، بسبب دخول سرب من الطيور أحد محركات الطائرة أثناء استعداداها للإقلاع من مطار عدن إلى عمّان عبر صنعاء.

بيان الشركة

• الحادث وقع أثناء تحرك الطائرة في مطار عدن استعدادا للإقلاع إلى مطار صنعاء ومنه إلى مطار الملكة علياء بالأردن.

• دخل سرب من الطيور المهاجرة في المحرك الأيسر، مما أدى لإلغاء عملية الإقلاع.

• إصلاح الضرر استغرق 5 ساعات، حيث أقلعت الطائرة بعد ذلك من عدن إلى صنعاء وانطلقت بعد ذلك متجهة إلى الأردن.

وقلصت شركة الخطوط الجوية اليمنية وجهاتها الخارجية، لتنحصر فقط على المناطق التي يسافر إليها اليمنيون للعمل أو الدراسة أو العلاج.

ومن أهم الوجهات التي تسافر إليها الخطوط اليمنية حاليا، القاهرة وعمّان وجدة والرياض والخرطوم ومومباي.