هجوم شيراز .. 13 قتيلا و40 مصابا جنوبي إيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - قتل 13 شخصا وأصيب 40 آخرون في هجوم على مزار ديني جنوبي إيران، اليوم الأربعاء، وفقا لحصيلة أولية أعلنها التلفزيون الإيراني.

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الهجوم الذي وصفه بأنه إرهابي استهدف مرقد شاه جراغ (مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم) في مدينة شيراز، جنوبي إيران خلف 13 قتيلا و40 جريحا.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم نفذه 3 أشخاص وتم القبض على إثنين منهم.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" فإن المهاجمين تصرفوا مثل الإرهابيين التكفيريين" في إشارة إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وذكر موقع "نور نيوز" الإلكتروني الإيراني إن منفذي الهجوم ليسوا إيرانيين، إلا أنه لم يذكر مزيدا من المعلومات حول جنسياتهم أو انتماءاتهم.

وتشهد إيران منذ 16 سبتمبرالماضي، احتجاجات عارمة جراء وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بطهران.

وتواجه السلطات الإيرانية تلك الاحتجاجات بقمع شديد خلف عشرات القتلى ومئات المصابين بحسب حصيلة غير حكومية.