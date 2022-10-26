رئيس وزراء أوكرانيا يكشف عن مصير المساعدات الألمانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن شميهال قوله، فى حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام" عقب لقاء مع وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت - إن "حكومة وشعب ألمانيا يقفان بالكامل وراء تلك القرارات الموحدة وبالنيابة عن حكومتنا وجميع الأوكرانيين، أشكركم على ذلك".

ووفقًا لرئيس الوزراء، أثبتت الأسلحة الألمانية، ولا سيما نظام الدفاع الجوى IRIS-T أنها فعالة للغاية فى حماية سماء أوكرانيا وحياة الأوكرانيين من الصواريخ الروسية.