الرئيس البولندى يهنئ سوناك على توليه رئاسة وزراء بريطانيا

جدة - نرمين السيد - وقال دودا - فى تغريدة نقلها راديو "بولندا" فى نشرته الإنجليزية - إنه يتطلع إلى الاجتماع بسوناك والتعاون معه، متمنيا له النجاح فى جميع مساعيه.

وأضاف دودا، أن بولندا والمملكة المتحدة حليفان راسخان، ويقفان معا ضد العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وكان ملك بريطانيا تشارلز الثالث، كلف فى وقت سابق اليوم ريشى سوناك، رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن وزير الخزانة البريطانى الأسبق ريشى سوناك، فاز بزعامة حزب المحافظين عقب انسحاب منافسته ‏الوحيدة بينى موردونت من السباق الانتخابى فى اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الموعد النهائى لتلقى الترشيحات، ‏ليصبح بذلك الرئيس الجديد للحكومة خلفا لليز تراس.‏

ويعد سوناك (42 عاما) رئيس الوزراء الأصغر سنا فى تاريخ بريطانيا الحديث، كما يعد أول رئيس وزراء ‏بريطانى من أصول آسيوية.‏