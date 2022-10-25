العالم اليوم - غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الفائدة بأميركا فوق 4.75 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر غولدمان ساكس يتوقع ارتفاع الفائدة بأميركا فوق 4.75 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 02:23 مساءً - قال ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يرفع معدلات الفائدة لما يتجاوز مستويات 4.5 إلى 4.75 بالمئة إذا لم يلمس تطورات حقيقية تتعلق بمستويات التضخم.

وأشار سولومون إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستشهد اتجاها يميل إلى التشديد النقدي بشكل كبير في المرحلة القادمة.

وأضاف على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية، أنه يتفق مع الرأي الذي يرجح حدوث ركود في الولايات المتحدة، قائلا إن البلاد تسير نحوه، كما من المتوقع أن تشهد أوروبا ركودا بالفعل، حسب تعبيره.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة 5 مرات في العام الجاري، إذ زاد الفيدرالي معدل الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في سبتمبر، في مسعى منه لتهدئة معدلات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وأصبحت معدلات الفائدة في أميركا في نطاق 3.00 إلى 3.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008، بعد أن كانت نسبتها في نطاق 2.25 إلى 2.50 بالمئة قبل الزيادة.

وكان الفيدرالي قد رفع الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام كالآتي:

25 نقطة أساس في شهر مارس

50 نقطة أساس في شهر مايو

75 نقطة أساس في شهر يونيو

وقد زاد معدلات الفائدة في شهر يوليو الماضي بمقدار 75 نقطة أساس.

كما رفع الفائدة في سبتمبر بواقع 75 نقطة أساس.