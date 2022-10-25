القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تؤكد أهمية توسيع المقاومة ضد الاحتلال

جدة - نرمين السيد - وشددت "القوى"، فى بيان صحفى عقب اجتماع دورى لها، على أن قيام الاحتلال والمستوطنين بتصعيد الجرائم والحرب المفتوحة ضد الشعب الفلسطينى، ومحاولات فرض الوقائع على الأرض وفرض الحصار فى إطار العقاب الجماعى، كما يجرى من حصار على محافظة "نابلس"، لن تكسر إرادة الصمود والتحدى لديه.

وتوجهت "القوى" بالتحية للأسرى فى سجون الاحتلال، لافتة إلى ما يتعرضون له من سياسة عزل وتعذيب وإهمال طبى متعمد، مطالبة كل المؤسسات الدولية والقانونية والحقوقية بإعلاء مواقفها الرافضة لهذه السياسات الإجرامية، وتوفير الحماية الدولية للأسرى باعتبارهم أسرى حرب، ورفض سياسات الاحتلال الهادفة للوصول إلى القتل البطيء داخل السجون، وأهمية إنقاذ حياة الأسرى، خاصة المرضى.

ودعت "القوى الوطنية" أبناء الشعب الفلسطينى إلى مواصلة فعاليات الوقوف إلى جانب الأسرى، وخاصة أمام المؤسسات الدولية بما فيها "الصليب الأحمر"، فى كل المحافظات وفى مخيمات اللجوء والشتات.