استشهاد 3 فلسطينيين فى نابلس (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة ما لا يقل عن 19 آخرين، بالرصاص الحى، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لمدينة "نابلس" فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.





وقال الهلال الأحمر الفلسطينى، فى بيان صحفى، إن طواقمه فى نابلس تعاملت مع ثلاثة شهداء و19 إصابة بالرصاص الحى بينها 3 اصابات خطيرة وتم نقلها الى مستشفى (رفيديا) والمستشفى العربى ومستشفى النجاح بـ نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بالبلدة القديمة فى "نابلس"، وسمع أصوات إطلاق نار وانفجارات وشوهدت أعمدة الدخان ولهب، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات عنيفة للغاية بين المواطنين وقوات الاحتلال التى دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة بمساندة طائرات مسيرة.

وانتشر قناصة الاحتلال على أسطح المنازل والمبانى المطلة على مركز المدينة وعلى أحياء البلدة القديمة، وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال يتعمدون إطلاق النار على أفراد من قوى الأمن الفلسطينى ما أدى إلى إصابة عدد منهم.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى البلدة القديمة ونقل الجرحى، فيما أطلقت مستشفيات نابلس نداءات للتبرع بالدم، حيث احتشد عشرات المواطنين أمام مستشفى (رفيديا) للتبرع بالدم.

وفى تطور لاحق، قصفت قوات الاحتلال سيارة فى منطقة "رأس العين" ما أسفر عن سقوط شهيد، وصلت جثته مُتفحمة الى مستشفى رفيديا.