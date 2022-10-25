لأول مرة منذ مايو.. رئيس الأركان الأمريكى يتحدث هاتفيا مع نظيره الروسى

جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة، إن الجنرالين ميلى وجيراسيموف، ناقشا خلال الاتصال، عددا من القضايا ذات الصلة بالمسائل الأمنية، واتفقا على إبقاء التواصل بينهما مفتوحا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أن هذا الاتصال، يعد نادرا، حيث هو الأول بين الجانبين منذ شهر مايو الماضى 2022، ويأتى فى أعقاب اتصال جرى بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره الروسى سيرجى شويجو، والذى كان ثانى اتصال بينهما فى غضون ثلاثة أيام، بعد أن تحدثا يوم الجمعة الماضى وكان ذلك أول اتصال أيضا منذ مايو.

وأضافت أن شويجو كان قد تحدث سابقا مع نظيره الفرنسى سيباستيان ليكورنو، وناقشا الوضع فى أوكرانيا والذى وصف بأنه يتدهور بسرعة ويتجه نحو مزيد من التصعيد بصورة لا يمكن السيطرة عليها.

وتتهم روسيا أوكرانيا بأنها تستعد لإطلاق "قنبلة قذرة" بها مواد إشعاعية، وهو ما تنفيه الولايات المتحدة وأوكرانيا، ويخشى المسئولون فى الغرب من أن يكون هذا الاتهام ذريعة من جانب روسيا لتصعيد هجماتها بصورة كبيرة ضد أوكرانيا فى الفترة المقبلة.