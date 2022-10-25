جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا، الإثنين، عبرت فيه عن تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا فى مثل هذا الظرف الأليم.
وبحسب البيان، جددت الجزائر التأكيد على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصومال الشقيقين فى كفاحهما ضد آفة الإرهاب الذى يواصل عرقلة المضى نحو السلم والتنمية فى ظل الوحدة والمصالحة الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تدين الاعتداء الإرهابى فى الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.