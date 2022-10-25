الجزائر تدين الاعتداء الإرهابى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا، الإثنين، عبرت فيه عن تعازيها الخالصة لعائلات الضحايا فى مثل هذا الظرف الأليم.

وبحسب البيان، جددت الجزائر التأكيد على تضامنها الكامل مع حكومة وشعب الصومال الشقيقين فى كفاحهما ضد آفة الإرهاب الذى يواصل عرقلة المضى نحو السلم والتنمية فى ظل الوحدة والمصالحة الوطنية.