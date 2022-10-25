البيت الأبيض: بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد

جدة - نرمين السيد - قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء البريطانى الجديد ريشى سوناك فى الأيام المقبلة.





وأضافت جان-بيير - وفق موقع البيت الأبيض - أن البروتوكول دعا الرئيس الأمريكى إلى الانتظار لتقديم تهنئته بعد اجتماع رئيس وزراء بريطانيا الجديد مع العاهل البريطانى الملك تشارلز الثالث ودعوته رسميًا لتشكيل حكومة جديدة. وتابعت جان-بيير: "لكن الرئيس بايدن يتطلع إلى التحدث مع ريشى سوناك فى الأيام المقبلة"، مؤكدة التزام واشنطن بمواصلة التعاون الوثيق مع بريطانيا.

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