خفر السواحل الأمريكى يعيد أكثر من 300 مهاجر إلى كوبا

جدة - نرمين السيد - وأوقف خفر السواحل، حسبما أفادت صحيفة "ذا هيل"الأمريكية" 185 كوبيًا يوم الجمعة و94 كوبيًا يوم السبت و40 يوم الأحد، مشييرة إلى أنها اوقفت 921 كوبيًا منذ الأول من أكتوبر الجارى.
وتأتى هذه الأخبار فى الوقت الذى يسعى فيه آلاف الكوبيين إلى مغادرة الجزيرة التى تمر بأعمق أزمة اقتصادية منذ ما يسمى بالفترة الخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفيتى فى أوائل التسعينيات.
ويسافر الكوبيون تاريخيًا إلى الولايات المتحدة عن طريق القوارب، لكن الاعتبارات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية قد غيرت أنماط الهجرة من كوبا إلى الولايات المتحدة.
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