نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الرئاسة اللبنانية: عون يدعو شركة توتال إنرجيز للتنقيب سريعا في البلوك رقم 9 على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 24 أكتوبر 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- قال مكتب الرئاسة اللبنانية على تويتر يوم الثلاثاء إن الرئيس اللبناني ميشال عون دعا شركة توتال إنرجيز للتنقيب سريعا في البلوك رقم 9 في البحر المتوسط "للتعويض عن الوقت الذي انقضى بفعل المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

وأضاف مكتب الرئاسة أن عون قابل وفدا من الشركة يوم الثلاثاء بعد أن توصل لبنان هذا الشهر إلى اتفاق مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية المتنازع عليها بينهما بعد سنوات من المفاوضات التي عقدت بوساطة أمريكية.

وبدوره قال الوسيط الأمريكي ان اتفاق الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل يدعم الأمن ويمكن لبنان من الاستثمار في اقتصاده .

واضاف انه يجب ضمان وصول الغاز لمحطات الطاقة المملوكة لحكومة لبنان وذهاب الأموال إلى خزينة الدولة .

رويترز