الحلف التعاونى الدولى يبحث الاستعدادات لمؤتمر الوزراء الأفارقة

جدة - نرمين السيد - عقد اليوم السبت، اجتماع الحلف التعاونى الدولى، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتى هذا الاجتماع فى إطار الإستعدادات لمؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بعنوان " معا لتنمية أفريقيا " خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجارى.





وقال الدكتور حسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان -فى تصريحات له الليلة- إنه يتزامن مع انعقاد هذا المؤتمر، كلا من المؤتمر الدولى الرابع للإسكان التعاونى والبرنامج التدريبى الأفريقى الأول فى مجال الإسكان التعاونى. ومن المقرر أن يتم غدا الأحد استكمال اجتماعات مجالس إدارات كل من الحلف التعاونى الدولى والحلف التعاونى الأفريقى وتعاونيات الإسكان الدولية.

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