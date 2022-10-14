وزير الخارجية التونسى يبحث مع سفير السودان تعزيز العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندى، اليوم الخميس، مع سفير جمهورية السودان الجديد بتونس أحمد عبد الواحد أحمد محمد، الذى قدم نسخة من أوراق اعتماده سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين.





ورحب وزير الشؤون الخارجية التونسى بالسفير السودانى الجديد، معربا له عن استعداد الوزارة لتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتيسير مهمته، خدمة لعلاقات الأخوة المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين. وأكد الوزير أهمية الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة بالبلدين، لاستكشاف مجالات واعدة لتعزيز التعاون الثنائى، إلى جانب بحث سبل تفعيل الاتفاقيات والوثائق القانونية الموقعة بين تونس والسودان. من جانبه، أعرب السفير السودانى عن ارتياحه لمستوى العلاقات التى تربط بين تونس والسودان، مؤكدا استعداده للعمل على تطويرها والارتقاء بالتعاون إلى أفضل المستويات خدمة لمصالح الشعبين الشقيقين.

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