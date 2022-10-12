رئيس هيئة الانتخابات التونسية: حريصون على الحياد تجاه جميع المرشحين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة بوعسكر فى ختام الدورة التدريبية التى نظمتها الهيئة لرؤساء وأعضاء الهيئات الفرعية بالداخل والخارج والمكلفين بالشؤون القانونية بالهيئات الفرعية، وعدد من مسئولى الإدارة المركزية حول شروط وإجراءات قبول الترشح لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب فى تونس، والمقررة فى 17 ديسمبر المقبل.

وأكد بوعسكر أهمية عقد مثل هذه الدورات، وحرص مجلس الهيئة على ضرورة إلمام أعضاء الهيئة بكافة الأحكام الخاصة بمجال عملهم، وحسن أدائهم لمهامهم والتزامهم التام بالحياد وبالترتيبات والإجراءات القانونية لإنجاز أى مرحلة فى العملية الانتخابية، خاصة فى هذه المرحلة المتعلقة بالتزكيات وقبول أوراق المرشحين.