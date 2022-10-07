الكرملين يوجه رسالة عاجلة بعد تصريحات زيلينسكى عن ضرب روسيا

جدة - نرمين السيد - ورأى بيسكوف أن تصريحات زيلينسكى بشأن الضربات الاستباقية ما هى إلا دعوة لبدء حرب عالمية.. حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" مساء أمس "الخميس".
وحمل بيسكوف، الولايات المتحدة وبريطانيا، المسؤولية عن تصريحات زيلينسكى بشأن توجيه ضربات استباقية لـ روسيا.
وكان الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، قد دعا الناتو - خلال كلمة ألقاها عبر الفيديو – إلى توجيه ضربات استباقية ضد روسيا، وعدم "انتظار الضربات النووية الروسية".
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