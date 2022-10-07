فلسطين: الاحتلال يتعمد التصعيد والتنكر لحقوق شعبنا العادلة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة فى بيان صحفى أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن ارتكاب أية ممارسة أو جريمة وكل ما من شأنه إقصاء البعد السياسى للصراع أو تهميشه أو تغييبه، سواء على مستوى السياسة الرسمية أو تصريحات ومواقف المسؤولين المعلنة، أومن خلال التصعيد الحاصل فى ساحة الصراع، التى تخدم مصالح الاحتلال الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة، أن دولة الاحتلال تطلق يد ميليشيات المستوطنين كذراع ميدانية لتنفيذ حلقة فى عمليات التطهير العرقى، ومحاولة إلغاء الوجود الفلسطينى فى القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وبشكل خاص فى مسافر يطا والأغوار، كما سمحت لما تسمى مجالس المستوطنات بممارسة أبشع أشكال الجرائم والانتهاكات بحق المواطنين الفلسطينيين، سواء عن طريق الاستيلاء على الأراضى وتخصيصها لتوسيع دائرة الاستيطان الرعوى والزراعى، أو بالهجمات المتكررة على التجمعات البدوية الفلسطينية، والاستيلاء على خيمها والمعدات الزراعية كما حصل فى الفارسية، بل والإقدام على بيع تلك المعدات فى المزاد العلنى كما حصل فى الرأس الأحمر.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تغييبها المتعمد للعملية السياسية وتنكرها المتواصل لحقوق الشعب الفلسطينى وحريته واستقلاله، وتداعيات استباحتها لأرض دولة فلسطين ومحاولتها فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان على المواطنين الفلسطينيين بديلا للحل التاريخى للصراع القائم على قرارات الشرعية الدولية.

ورأت الخارجية أن دولة الاحتلال بانتهاكاتها وجرائمها المُستمرة تنسف مرتكزات الشرعية الدولية وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتضرب مصداقية المؤسسات الأممية من خلال رفضها الانصياع لإرادة السلام الدولية وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، ورفضها أيضا الانخراط فى عملية سياسية تفضى لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، مستغلة فى ذلك إزدواجية المعايير الدولية وحالة اللامبالاة والخوف التى تسيطر على المجتمع الدولى تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال.