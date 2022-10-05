العالم اليوم - المبعوث الأميركي: شروط الحوثيين لتمديد الهدنة "مستحيلة"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 5 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - بعد 3 أيام من انتهاء الهدنة الأممية في اليمن دون تجديدها، شن المبعوث الأميريكي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، هجومًا على مليشيات الحوثي، مؤكدًا أنها تطرح مطالب مستحيلة.

وقال المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندر كينغ، إنه ينبغي على مليشيات الحوثي إبداء المزيد من المرونة، مؤكدًا أن "جميع القنوات ما تزال مفتوحة، وهو أمر مهم في هذا الوقت الحساس بالنسبة لليمن".

وعبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن، عن ثقته "في قدرتنا على الوصول إلى الهدف إذا تخلى الحوثيون عن المطالب المبالغ فيها".

وأكد المبعوث الأميركي إلى اليمن أن "من مصلحة واشنطن وقف أي عدوان حوثي يستهدف المنشآت المدنية في دول الخليج وبالداخل اليمني"، مطالبا إيران بضرورة "اتباع نهج إيجابي في اليمن".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن في الثاني من أكتوبر الجاري، دون أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق لتمديدها.

وفيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة ترحب بدعم الحكومة اليمنية لاقتراح الهدنة الموسع الذي قدمته الأمم المتحدة، دعت مليشيات الحوثي لمواصلة المفاوضات "بحسن نية"، مؤكدة أن الخطاب الحوثي الذي يهدد شركات الشحن والنفط التجارية العاملة في المنطقة غير مقبول.