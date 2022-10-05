الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 أشخاص من باحات المسجد الأقصى

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر مقدسية إن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة، لم تُعرف هويتها، من أمام باب "الأسباط"، أحد أبواب المسجد الأقصى، والمرابط نائل جبارين من أراضى 48، والشاب صهيب حجازى من ساحات المسجد الأقصى.
وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت سيدتين أثناء خروجهما من المسجد، ونقلتهما إلى أحد مراكزها فى المدينة، كما تم اعتقال الشابين موسى غوشة، ورامى عبد السلام من داخل المسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع اقتحام 461 مستوطنا إسرائيليا باحات المسجد.
وكان مئات المستوطنين، استباحوا، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، فيما فرضت سلطات الاحتلال حصارا على المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها فى محيطهما، بذريعة الاحتفال بالأعياد اليهودية.
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