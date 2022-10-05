بوتين: نتائج استفتاءات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا لا تخضع لأى شك

وقال بوتين، خلال لقائه مع المرشحين والفائزين بمسابقة "مدرس العام"، اليوم الأربعاء: "بصراحة، نتائج الاستفتاء لم تسعدنى فحسب، بل أدهشتنى أيضًا".
وأضاف الرئيس الروسي:" فى مثل هذه الظروف الصعبة فى تلك المناطق، عاش الناس وما زالوا يعيشون"، مؤكدا أن نتائج الاستفتاءات لا شك فيها.
وأكد الرئيس الروسى أن نتيجة هذه الاستفتاءات أكثر من مقنعة وشفافة تمامًا ولا تخضع لأى شك.
ومن ناحية أخرى أكد الرئيس الروسي، أن بلاده كانت وستكون ذات سيادة، وللقيام بذلك فى مرحلة التحول الحالية فى تطور روسيا والعالم بأسره، من الضرورى تعزيز وبناء نظام وطنى سيادى للتعليم وتنشئة جيل الشباب.
وأضاف: "من الضرورى ضمان تماسك ووحدة الفضاء التعليمى للبلاد وتعليم الأطفال القانون الأخلاقى والثقافى لشعبنا"، مشددا على أن السلطات ستساعد فى تحسين العملية التعليمية وترميم وإصلاح المدارس وإجراء الفحوصات الطبية للأطفال فى المناطق الجديدة، التى انضمت أخيرا إلى روسيا، وكذلك فى رياض الأطفال بمساعدة فرق متنقلة.
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