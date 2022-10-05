الاتحاد الأوروبى يلوح بعقوبات جديدة ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وكان الممثل الأعلى للسياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، قد صرح بأن الحرب قد دخلت مرحلة جديدة خطيرة، مضيفا أنه لا شك فى ضرورة الاستمرار بدعم أوكرانيا بكل الإجراءات المتاحة.

وتأتى تصريحات بوريل بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، توقيع مرسوما رئاسيا بضم 4 مناطق أوكرانية (لوجانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون) إلى موسكو.