الرئيس الأوكراني يشكر جو بايدن على الدعم العسكري المتواصل لكييف



حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الشكر للرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الدعم العسكري المتواصل لكييف، وفقا لخبر عاجل بثته قناة اكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف، إنه من المتوقع زيادة محصول الحبوب في روسيا بنحو 5 ملايين طن سنوياً بفضل ضم 4 مناطق أوكرانية.

ونقلت وكالة "تاس" الحكومية للأنباء عنه قوله "بالنظر إلى الأراضي الصالحة للزراعة الموجودة هناك، أعتقد أنه سيتم إضافة ما لا يقل عن 5 ملايين طن من الحبوب إلى صندوق الادخار الروسي. وأعتقد أيضاً أننا سنحصل على محاصيل أخرى".

وقال الكرملين إن من المرجح أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين قوانين الثلاثاء، لضم مناطق دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا التي تمثل حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.