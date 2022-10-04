البيت الأبيض: لا يوجد مؤشرات على تغيير روسيا لتموضعها النووى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:31 مساءً - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إنه لا يوجد مؤشرات على تغيير روسيا لتموضعها النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: نأخذ تهديدات روسيا النووية على محمل الجد ولا يوجد ما يدعو إلى تغيير تموضعنا النووى.

وفى وقت سابق، بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، تطور العمليات العسكرية في البلاد، خلال اتصال هاتفى.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل وكالة "تاس" الروسية باحتمالية عمل منظومة الدفاع الجوي بمقاطعة خيرسون، بعد سماع دوي 5 انفجارات على الأقل في سماء المدينة.

وقال مراسل الوكالة إنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة خيرسون، ومن المرجح أنها أصوات تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات أوكرانية، ولم تظهر أي آثار للصواريخ في السماء فوق المدينة، ولا يوجد تأكيد رسمي لعمل منظومات الدفاع الجوي الروسية حتى الآن.