الخارجية الأمريكية تعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال بلينكين فى بيان أوردته الخارجية الأمريكية على موقعها الالكترونى "فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح الرئيس الأمريكى جو مجددا أننا سندعم شعب أوكرانيا طالما استغرق الأمر. كما أن التطورات الأخيرة من الاستفتاءات الزائفة فى روسيا والكشف الجديد عن الوحشية ضد المدنيين فى الأراضى الأوكرانية التى كانت تسيطر عليها روسيا سابقًا تعزز عزمنا".

وأضاف "إذا اتحدنا مع حلفائنا وشركائنا من 50 دولة، فإننا نقدم الأسلحة والمعدات التى تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل فعال اليوم فى هجوم مضاد ناجح لاستعادة أراضيهم التى استولت عليها روسيا بشكل غير قانونى".

وأشار بلينكين فى بيانه "وفقًا لتفويض السلطة من الرئيس، أعلن عن دعمنا الثانى والعشرين فيما يخص الأسلحة والمعدات الأمريكية لأوكرانيا منذ أغسطس 2021. ويشمل هذا الدعم البالغ 625 مليون دولار أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأمريكية. سيؤدى هذا الدعم إلى رفع إجمالى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى أكثر من 17.5 مليار دولار منذ بداية تولى هذه الإدارة".

واختتم بالقول "سنواصل الوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته واستقلاله بشجاعة غير عادية وتصميم لا حدود له. يتم معايرة القدرات التى نقدمها بعناية لإحداث أكبر قدر من الاختلاف فى ساحة المعركة وتقوية يد أوكرانيا على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت المناسب".