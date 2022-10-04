العالم اليوم - أميركا: التوصل لاتفاق حدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية

انتم الان تتابعون خبر أميركا: التوصل لاتفاق حدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 10:24 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إن التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، "يشكل أولوية للإدارة الحالية"، لافتة إلى أن الولايات المتحدة "قدمت مقترحا للبلدين بشأن الحدود البحرية".

وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، أن "المشاورات مستمرة بهذا الشأن"، في إشارة إلى قضية الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وفي سياق آخر، تطرقت الخارجية الأميركية إلى الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، معربة عن إدانتها للخطوة.

وقال باتل: "ندين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا، هو الـ39 من نوعه هذا العام. مازلنا نقيّم ما قامت به كوريا الشمالية بالتشاور مع حلفائنا في المنطقة".

وأعرب باتل عن "استعداد الولايات المتحدة للقاء المسؤولين في كوريا الشمالية، دون شروط مسبقة"، مضيفا: "نعتبر ذلك خطوة نحو هدفنا بنزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية".