وزيرا الدفاع السعودى والأمريكى يبحثان تعزيز التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفى، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون والتنسيق المشترك فى المجال العسكرى والدفاعى وسبل تعزيزه.





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