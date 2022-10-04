العالم اليوم - كندا.. ابنة وزير يميني شهير تتزوج شابا عراقيا

انتم الان تتابعون خبر كندا.. ابنة وزير يميني شهير تتزوج شابا عراقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 06:22 مساءً - تفاجأ الكنديون بإعلان ابنة أحد أكثر الوزراء اليمينيين في البلاد، زواجها من شاب عراقي الأصل، في حفل زفاف عائلي.

وأعلنت كايلا فورد، ابنة رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية، ارتباطها بالشاب العراقي-الكندي محمد هادي كمونة.

ويعتبر دوغ فورد من عائلة سياسية عريقة في كندا، ويشغل منصب رئيس وزراء أونتاريو، المقاطعة الأكثر اكتظاظا بالسكان في كندا.

ويعتبر فورد عضوا مهما في حزب أونتاريو المحافظ التقدمي، وهو الحزب اليميني الأكبر في البلاد، ويعتبر من ضمن المرشحين لخلافة جاستن ترودو في رئاسة وزراء كندا.

وعقدت كايلا فورد قرانها في حفل حضرته العائلة والأصدقاء في فندق بمدينة بيرلنغتون الكندية، ووجهت رسالة محبة إلى زوجها محمد في منشور على حسابها بإنستغرام.

وكتبت فورد: "حبيبي مو، أحب الحياة التي أنشأناها معا، أعلم أننا سنواصل بناء أحلامنا كزوج وزوجة، أحبك إلى الأبد".

وكتب دوغ فورد الذي حضر الحفل: "مبروك لابنتي كايلا وزوجها مو على زواجهما، عائلتنا كلها فخورة بكما، بارك الله بكما في مستقبلكما معا".

وأكدت مصادر كندية أن محمد هادي يعمل كضابط في الشرطة الكندية.